يوم القدس لهذا العام تمتع بنكهة خاصة بعد أن بات العدو على مشارف الهزيمة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت طلال عتريسي إلى أن هذا العام هو عام استثنائي في إحياء يوم القدس، لأنه تزامن مع البطولات التي تسطر في معركة طوفان الاقصى والصمود الهائل الذي يحصل والمأزق الكبير الذي يعيشه العدو الإسرائيلي.

وبين أن: في هذه السنة تحديدا ليوم القدس نكهة خاصة، حيث المقاومة في فلسطين في حالة اشتباك مباشر صعب ومهم وخطير مع العدو، خصوصا أن المقاومة في حالة من الصمود غير العادي والعدو على مشارف الاعتراف بالهزيمة وخسارة هذه المعركة.

وبشأن اعتداء الكيان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق قال طلال عتريسي إن: الضربة اعتداء واضح على الأرض الإيرانية.. الاعتداء حصل على إيران، وهذا لربما يختلف عن الاعتداءات السابقة التي حصلت على بيت أو شقة أو مكان عمل.

وأضاف: لأول مرة نسمع من قيادة الثورة في إيران تحديدا تتحدث تحديدا عن أن إسرائيل سوف تدفع الثمن وسوف تندم على ما فعلته.. أي أن القرار اتخذ بالرد.

وأوضح أن: الإسرائيلي والأميركي ربما مقتنعون بان إيران سوف ترد وبدأ الاستنفار في السفارات حول العالم، لأنهم يخافون أن يكون الرد على سفارة أو قنصلية موجودة في الخارج، ويخافون في الداخل أيضا وبدأ الاستنفار الجوي والمعلوماتی والاستخباري.. وإيران بالتأكيد تتابع هذا الاستنفار ولیس من مصلحتها بأن تضرب في وقت الاستنفار.. لتختار الوقت المناسب والمكان الذي يؤلم.

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