السبت ٠٦ أبريل ٢٠٢٤
٠٥:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد/نشطاء يوبخون هيلاري كلينتون: يا متوحشة!

السبت ٠٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

تعرضت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، للملاحقة من قبل نشطاء مناهضين لعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

العالم- الامريكيتان

وانتظر نشطاء خروج كلينتون، من حفل لدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الانتخابات المقبلة، قبل أن يبدؤوا بالهتاف أمامها بوقف العدوان على قطاع غزة، واتهامها بدعم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

واتهم النشطاء هيلاري بالمشاركة في قتل النساء في غزة، عبر رفضها إطلاق مواقف ضد عدوان الاحتلال على القطاع.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كلينتون للاحتجاج، بسبب دعمها للاحتلال في عدوانه القطاع.

وتعرضت في العديد من المناسبات للمقاطعة خلال ندوات، واتهامها بالمشاركة في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

روابط ذات صلة

شاهد/ امريكيون لهيلاري كلينتون: يا مجرمة حرب! لن تغفر لك الشعوب

هيلاري كلينتون تطالب بضرورة الإطاحة بنتنياهو!