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إذاعة جيش الاحتلال:

مسلح أردني أطلق النار على دورية للاحتلال قرب الحدود

مسلح أردني أطلق النار على دورية للاحتلال قرب الحدود
السبت ٠٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مسلحا جاء من الأراضي الأردنية وأطلق النار على دورية تابعة للجيش دون وقوع إصابات.

العالم - الاحتلال

بحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن منفذ إطلاق النار اجتاز نهر الأردن وصولًا إلى أحد مواقع الجيش الأردني، ومن هناك أطلق النار على مركبة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال دون أن يجتاز الحدود ثم فر من المكان.

وجاء في التفاصيل، أنه قرابة نحو الساعة 1:00 بعد انتصاف الليلة الماضية، جرى إطلاق نار من الجانب الأردني في المعبر على دورية عسكرية تابعة لكتيبة مسؤولة عن المنطقة. وأفيد بأن القوة "الإسرائيلية" ردت بإطلاق نحو 10 عيارات نارية نحو مصدر إطلاق النار، فيما جرى الدفع بقوات معززة من جيش الإحتلال إلى المكان.

وأقر جيش الإحتلال، في بيان له، بتعرض دورية له لإطلاق النار قرب معبر "نهر الأردن" دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أنه باشر التحقيق في الحدث.

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