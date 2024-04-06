الحكومة الكويتية تتقدم باستقالتها

العالم- الكويت

وحسب ما نقلت صحيفة القبس أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح، قدم السبت، استقالة الحكومة إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد أن أجرت الكويت انتخابات نيابية أعلنت نتائجها النهائية، الجمعة.

وكشفت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الأمة عن فوز امرأة واحدة، وعودة معظم أعضاء مجلس 2023 المنحل.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء وافق في اجتماع استثنائي، صباح السبت، على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري.