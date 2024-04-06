إنهم ليسوا أرقام.. ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 33 ألفا و173

العالم- فلسطين

واشارت الى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 33 ألفا و173 شهيدا و75 ألفا و815 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي استعادته لجثة المحتجز إلعاد كاتسير من خان يونس في عملية نفذتها وحدة كوماندوز.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن كاتسير قتل بينما كان في الأسر لدى حركة الجهاد الإسلامي.

و استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال بالمدفعية منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وحي الصبرة وسطها، وحيي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 10 آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في مناطق المغراقة والزهراء والأطراف الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع.

كذلك، قصفت مدفعية الاحتلال ممتلكات المواطنين في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال عدة قذائف صوب الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، جنوب القطاع، بالتزامن مع غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على وسط وغرب المدينة.