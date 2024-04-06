مسؤول أممي: الحرب الإسرائيلية على غزة خيانة للإنسانية

العالم- فلسطين

وكتب غريفيث، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، أن “نهاية حرب غزة طال انتظارها”.

وتساءل المسؤول الأممي ألا يكفي 6 أشهر من الحرب حتى تكون هناك لحظة حداد لإحياء ذكرى الضحايا.

وشدد غريفيث على “ضرورة أن تحفز هذه الحرب التصميم الجماعي على محاسبة هذه الخيانة للإنسانية”.

ويشن كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كانت حصيلته حتى الان 33 ألفا و173 شهيدا و75 ألفا و815 مصابا ، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل كيان الاحتلال عدوانه على القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثوله للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.