شاهد.. طفل فلسطيني جريح يفضح بكلمات بسيطة وحشية الاحتلال

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لا يحتاج كريم النظر بعيدا ليدرك البؤس الذي يكابده فتكفي نظرة مباشرة وقريبة إلى جسده المشلول الذي كان ضحية لحقد جندي صهيوني استهدفه بعد ان كان يلعب امام منزله ليحرمه من أبسط حقوقه.

وقالت جدة الطفل الفلسطيني الجريح كريم شراب، فتحية شراب " من الصعب ان نحتفل ونحن نراه هكذا امامنا ، وهو يشعر بالحسرة وهو يرى الاطفال امامه يلهون ويلعبون ويذهبوا الى هناك وهناك وكان يلعب معهم ويذهب معهم . طفل كهذا كيف يشكل خطر طفل عمره 8 سنوات اذا القى حجر لن يصل الى مترين".

على كرسي متحرك مهترء ورحلات يومية الى المراكز الطبية هكذا يستقبل كريم يوم الطفل الفلسطيني وبعد محاولات للتحدث معه بعد دخوله بحالة نفسية صعبة حاول بكلمات متلعثمه ان يوصل صوته لعالم أصم وأبكم عن معاناة أطفال فلسطين.

وقال الطفل "اريد العب واذهب للمدرسة بمفردي والعب مع اصدقائي فقط".

كريم ليس الضحية الوحيدة 14 الف طفل استشهدوا في إبادة جماعية في قطاع غزة وأخرين يعانون مجاعة وتشريد وخطر يهدد حياتهم المليئة بشتى أشكال المعاناة التي لا نهاية لها بلا سقف وبلا حدود.

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