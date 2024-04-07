شهداء وجرحى بغارات للاحتلال وقصف مدفعي لخان يونس ورفح

العالم - فلسطين المحتلة

وفي آخر الأحداث، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منازل في حي الجنينة بمدينة رفح، وأخرى في خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)"، نقلا عن مراسليها بأن طيران الاحتلال أطلق النار بشكل مكثف نحو منطقة الزنة، وبني سهيلا، شرقي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

كما واصيب مواطنان فلسطينيان في محيط منزل قرب مسجد الاستقامة قصفه الاحتلال في حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية نفذت غارات عديدة على مناطق متفرقة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليلة امس السبت، واستهدفت مجموعة من الأهالي قرب المسلخ التركي غربا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بالتزامن مع قصف نفذته مدفعية الاحتلال على مناطق واسعة جنوب وغرب المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال قصفت مناطق واسعة في بيت حانون ومنطقة قليبو شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على حي الزيتون شرق مدينة غزة، والأحياء الجنوبية للمدينة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، ما أدى لاستشهاد 33137 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75815 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

الاحتلال يصيب شابا بالرأس ويعتقل أسيرة محررة في رام الله

وفحر اليوم الأحد ايضا، اصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها عدة أحياء بمدينة رام الله، وسط اندلاع مواجهات، بينما تم اعتقال طالبة جامعية.

وقال مراسل (وفا)، إن الشاب بشار وهبة، اصيب بالرصاص في الرأس إثر اطلاق قوات الاحتلال النار عليه بينما كان على سطح منزله في حي عين مصباح في رام الله التحتا.

ووصفت مصادر صحية اصابة الشاب بـ"الحرجة".

وكانت قوات الاحتلال معززة بأكثر من 15 آلية ودبابة عسكرية اقتحمت عدة أحياء من مدينة رام الله، فجر اليوم، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل وسط اندلاع مواجهات مع مجموعات من الشبان.

وتركزت عمليات الاقتحام الاسرائيلية، في حي وشارع الارسال، وفي حي عين مصباح، ورام الله التحتا، حيث اندلعت مواجهات اطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأفاد شهود عيان بتعمد قوات الاحتلال اطلاق النار صوب الشاب وهبة، بينما كان يقف على سطح منزله وإصابته برصاصة بالرأس وتم نقله الى مجمع رام الله الطبي، حيث وصفت اصابته بالحرجة.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة وطالبة الدراسات العليا في جامعة بيرزيت، ليان كايد، بعد اقتحام منزلها في شارع عين المصباح.

مسيرة حاشدة في يعبد منددة بإعدام الشهيد القنيري وبجرائم وعدوان الاحتلال في الضفة والقطاع

والليلة الماضية وفي جنوب غرب جنين، شارك المئات من المواطنين الفلسطينيين، في مسيرة منددة بإعدام أسعد عصام عمرو القنيري، الذي اغتيل برصاص الاحتلال عقب محاصرة منزله في يعبد جنوب غرب جنين يوم الخميس الماضي.

وانتهت المسيرة التي دعت اليها القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات البلدة، بمهرجان تأبيني للشهيد القنيري، وتنديدا بجرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت المسيرة انطلقت من وسط البلدة وجابت شوارعها باتجاه بيت عزاء الشهيد، وسط هتافات منددة بإعدامه وبجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق أبناء شعبنا في الضفة والقطاع.

ودعا المشاركون إلى الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية للتصدي لهذه الجرائم، ونددوا بالانحياز الأميركي ودول الغرب للاحتلال، وبالصمت الدولي إزاء ما يتعرض له شعبنا من مجازر منظمة وإبادة جماعية، مطالبين كافة شعوب وأحرار العالم بالوقوف إلى جانب شعبنا الذي يتعرض لإبادة ومجازر منظمة من قبل حكومة الاحتلال.

وتوجه المشاركون الى بيت عزاء الشهيد القنيري، حيث اقيم حفل تأبيني، ألقيت خلاله عدة كلمات لكل من رئيس البلدية وفعاليات يعبد ألقاها أمجد عطاطرة، وكلمة الجبهة الديمقراطية ألقاها خالد خلة، عددا خلالها مناقب الشهيد وتضحياته، حيث كان أسيرا لعدة مرات ومطاردا ، وأشادا بصمود وتضحيات أهالي يعبد في وجه آلة القتل الإسرائيلية .

وفي كلمة ذوي الشهيد، شكر عرفات عمرو أهالي يعبد وفلسطين على مواساتهم في مصابهم الجلل بارتقاء ابنهم أسعد الذي كان غايته فلسطين وقدم نفسه قربانا في سبيل قضيته العادلة.