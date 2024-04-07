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مسؤول مصري سابق يكشف شرط رضوخ الاحتلال للتفاوض

الأحد ٠٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق د.عبدالله الاشعل انه يجب التميز بين 3 مستويات لموقف حماس الاول هو الموقف التفاوضي والثاني والسياسي والمستوى الثالث هو المستوى العملياتي ، موضحا ان العمليات تساعد المفاوض على يتشدد او يتخفف لذلك موقف المقاومة ثابت منذ البداية ولكن الكيان الاسرائيلي يتهم المقاومة بالتعنت

العالم - خاص العالم

واضاف عبدالله الاشعل في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان المقاومة تدرك ان الكيان الاسرائيلي يضيع الوقت في محاولة لكسب المزيد من الوقت ولذلك فان كيان الاحتلال متمسك بهدفه الاساسي وهو القضاء على المقاومة والمقاومة متمسكة بالصمود في وجه الاحتلال لانه صراع البقاء وصراع المعادلة الصفرية اما المقاومة اما كيان الاحتلال.

وتابع ان كيان الاحتلال يحلم بالقضاء على المقاومة وتنفيذ المشروع الصهيوني الاكبر وهو ""اسرائيل" الكبرى" وتجلب يهود العالم الى فلسطين بعد ان تفرغها من سكانها، ولذلك في تقدير بعض الاوساط الامريكية فان المقاومة هزمت كيان الاحتلال الاسرائيلي وامريكا وهي في تقديري هزمت البيئة العربية والاسلامية حولها ولذلك فالمقاومة بالمعني البشري لا يمكن تفسيرها ولكن بالمعنى الالهي فهم فتية امانوا بربهم وزدناهم هدى.

واشار الى ان موقف الرئيس الامريكي لا يؤخذ بجدية لانه في تماهي كامل بين الموقف الامريكي والموقف الاسرائيلي اما تجاوب كيان الاحتلال مع المقاومة فهو يعتمد على مدى شعور العمليات الاسرائيلية بالضعف والهوان في مواجهة الداخل الاسرائيلي.

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