حملة دهم واعتقالات تشنها قوات الاحتلال بالضفة الغربية

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان قوات الاحتلال اعتقلت في رام الله، الأسيرة المحررة والطالبة في كلية الدراسات العليا في جامعة بيرزيت ليان كايد بعد اقتحام منزلها في حي رام الله التحتا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة وخريجة جامعة بيرزيت ليان ناصر عقب اقتحام منزلها في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

واندلعت مواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان، ما أسفرت عن إصابة أحد الشبان برصاصة في الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان علاء سعدي أبو عياش وعايش أحمد مرشد عوض بعد اقتحام منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، واعتقلت أيمن نادر مسالمة من منزله، واعتقلت الشاب محمد حاتم أبو رجب خلال اقتحام مدينة يطا جنوب الخليل، وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مركبة بالقرب من مدخل بيت عينون شمال الخليل.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال حارتي الحبلة والشيخ مسلم في البلدة القديمة وسط مدينة نابلس.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بيت قاد شرق جنين، واعتقلت الشاب حسن زيدان بعد حصار واقتحام منزله في القرية، وتفتيشه وتخريب محتوياته.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في وقت سابق من الليلة الماضية، خلال مواجهات اندلعت في بلدة يعبد غرب جنين.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً بعد اقتحام بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وذلك أثناء تواجده بالقرب من مسجد التوحيد في البلدة.