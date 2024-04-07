المقاومة الإسلامية للعراق تقصف هدفا حيويا للاحتلال في إيلات

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت المقاومة العراقية في بيان لها: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد، هدفاً حيوياً في إيلات ” ام الرشراش ” في أراضينا المحتلة، بالطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

وسبق أن أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذ عدة عمليات بالمسيرات أو الصواريخ تجاه أهداف إسرائيلية وأميركية في إطار الرد على الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة المستمرة والتي دخلت شهرها السابع بحصيلة قاسية ضد المدنيين.