بالفيديو..مسيرات حاشدة في تونس دعما لقطاع غزة

العالم - مراسلون

من جديد يتحرك الشارع التونسي للاحتجاج ضد العداون الصهيوني على غزة ومساندة للمقاومة المسلحة، مسيرة شاركت فيها فعاليات مدنية عديدة تحركت عبر شوارع العاصمة للمساهمة في تفعيل الضغط الشعبي ضد قوى العدوان على غزة .

وقال الامین عام المنظمة التونسية للشغل، لسعد عبيدأ ان "لیس تونس فقط هي من تنتفض بل العالم كله ينتفض والاداء الايجابي اليوم في الحق الفلسطيني هو ان العالم استفاق من الغفوة واصبحت القضية الفلسطينية هي العنوان الاول في كل الصحافة العالمية وهذا شيء جيد جدا وهذا بفضل طوفان الاقصى و7 اكتوبر".

المتظاهرون نددوا بالصمت الرسمي العربي ازاء الجرائم الصهيونية في حق الفلسطينيين في غزة ودعوا إلى مزيد الضغط شعبيا بهدف إيقاف العدوان الإسرائيلي والدعم الأمريكي.

من جانبه قال رئيس جمعية انصار فلسطين، بشير الخذري، ان " الحكام العرب الان اثبتوا انهم شركاء في هذا العدوان والتاريخ سيحاسبكم وستحاسبون امام الشعب وستحاسبون امام المحاكم الدنيوية قبل ان تحاسبوا امام المحاكم الربانية ان شاء الله".

تجريم التطبيع مع الكيان المحتل من بين الشعارات التي رفعتها الفعالية المساندة لغزة.

واكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للطلبة، لؤي الطرابلسي، ان "المسيرة الوطنية مساندة للقضايا العادلة وعلى راسها القضية الفلسطينية واليوم الطلبة والجامعة التونسية من شمال البلاد لجنوبها تقف وبصوت مرتفع مع تجريم التطبيع".

تحشيد مستمر للشارع التونسي نصرة للمقاومة.