شاهد.. موقف محير لبريطانيا بعد صدمتها من حمام الدم في غزة ؟!

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يواصل الاحتلال الاسرائيلي مجازره المستمرة لاكثر من 6 اشهر على قطاع غزة، حيث سقط فجر اليوم شهداء وجرحى في سلسلة غارات وقصف مدفعي تركزت على مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وفي جديد المجازر استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل للمواطنين في حي الجنينة شرق مدينة رفح، وأخرى في خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طيران الاحتلال أطلق النار بشكل مكثف نحو المناطق الشرقية لخان يونس، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المدنيين الفلسطينيين.

كما وأصيب مواطنان في محيط منزل قرب مسجد قصفه الاحتلال في حي الجنينة بمدينة رفح.

وبعد مرور نصف عام على حرب الابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان المجرم، كسر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الصمت، بقوله إن بلاده مصدومة من حمام الدم في غزة مؤكدا ان هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي.

واشار سوناك في مقابلة تلفزيونية الى مقتل سبعة عمال اغاثة من بينهم ثلاثة بريطانيين في غارة بمسيرة إسرائيلية في غزة قائلا إن مقتل البريطانيين الذين نقلوا الطعام الى اهالي غزة قد روعنا، في حين جدد التأكيد على مواصلة بلاده الدفاع عن ما اسماه حق تل أبيب في الدفاع عن أمنها.

كما وشدد سوناك على أن أطفال غزة بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام طويل الأمد.

في سياق متصل، أرسلت بريطانيا سفينة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للمساعدة في إقامة ممر بحري 'إنساني' بين قبرص وقطاع غزة، وفقا لبيان صادر عن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

ووفقا له، خصصت وزارة الخارجية البريطانية اكثر من 12 مليون دولار لإرسال المساعدات الإنسانية والمعدات اللازمة لضمان تشغيل الممر إلى قطاع غزة.

وكانت المفوضية الأوروبية والإمارات والولايات المتحدة وقبرص قد أصدرت بيانا مشتركا بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.