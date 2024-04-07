بعد نصف عام .. جيش الاحتلال ينشر معطيات العدوان على غزة

العالم - مراسلون

وقال مراسل العلم في رام الله إن صباح اليوم الأحد، نشر جيش الاحتلال معطيات عدوانه على قطاع غزة مهمة جدا، حيث أعلن أن عدد القتلى في صفوفه بلغ 604 منذ بدء العدوان، و260 جنديا قتلوا خلال المعارك البرية داخل القطاع. وفقا للمعطيات التي نشرها حول الأشهر الستة الأولى من الحرب، أن 20 جنديا قتلوا بنيران صديقة.

وأشار إلى أن ما مجموعه (3188) جنديا أصيبوا بجروح متفاوتة، بينهم (497) بجروح خطيرة منهم (27) لا زالون يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما نفذت القوات الجوية نحو (950) عملية إجلاء لنحو (1300) جريح.

ولفت إلى أن هناك حوالي عشرة آلاف جندي تم تشخيص إصابتهم بأعراض ما بعد الصدمة، وعاد منهم 82% إلى المعارك مجددا، فيما تم إلحاق 200 جندي بمركز إعادة التأهيل والمخصص للجنود الذين لم يتمكنوا من العودة للمعارك بعد 72 ساعة من الحدث الذي كانوا يتعرضون له، فيما تلقى الخط الساخن للطوارئ أكثر من 3800 مكالمة هاتفية للحصول على مساعدة نفسية للجنود، فيما خضع أكثر من 72 ألف جندي لعلاج نفسي سريع.

وذكر أنه تم تجنيد حوالي 300 ألف جندي احتياطي، حوالي 51 ألف منهم من النساء، وأن أعمار حوالي 24 ألفا من جنود الاحتياط تتراوح بين 50 و70 عاما.

وأوضح أنه تم إطلاق أكثر من 9100 صاروخ من قطاع غزة، و3100 من لبنان و35 من سوريا. وبين أنه تم اعتقال 4600 فلسطيني من قطاع غزة، أفرج عن جزء منهم، ولا زال يعتقل عدد آخر، ويحقق معهم. كما ادعى جيش الاحتلال أنه قام باغتيال 330 مقاوما في لبنان، من بينهم 30 قائدا.

وفي الضفة الغربية، زعم جيش الاحتلال إنه اغتال 420 فلسطينيا، وأنه اعتقل 3700 من بينهم حوالي 1600 ناشط من حماس، وأنه هدم 19 منزلا لمنفذي عمليات.

ولليوم 184 على التوالي يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، حيث قصف محيط المستشفيات ودمر أكبر نظام مجمع طبي في غزة وهو مستشفى الشفاء الطبي وأرتكب فيه أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين ترتقي لتكون هولاكوست العصر الحديث، كما دمر البنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين فوق رؤوس ساكنيها، مع استمراره منع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

كما أدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 33 ألفا و 137 شهيدا، وإصابة 75 ألفا و 815 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع.