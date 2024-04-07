آخر مستجدات المفاوضات للوصول إلى هدنة في قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي طلب من الرجلين ان يقوما بتحديث معلوماته أولا بأول خلال عملية التفاوض، ووفق موقع "والا" الاسرائيلي فان رونين بار و ديفيد بارنياع قد خرجا من الجلسة وهما يحملان تفويضا موسعا للتوصل الى إتفاق على ما يبدو.

ونوه مراسلنا إلى أن هذا الامر يبقى متعلقا الى أي حد من الممكن ان يقدم الطرف الاسرائيلي تنازلا فيما يتعلق بموضوع الأسرى الاسرائيليين، علما ان الاحتلال الاسرائيلي على مدار الاسابيع الماضيه كان قد حمّل حركة حماس المسؤولية عن فشل المفاوضات.

وبين مراسلنا أنه فيما يتعلق بموضوع الانسحاب من خان يونس كان هنالك تصريحا لافتا جدا في هذا الموضوع والتصريح الاول كان لرئيس وزيرالحرب الاسرائيلي يواف غالانت الذي قال بأن الانسحاب من خان يونس لم يأتي على الإطلاق نتيجة للضغوط الامريكية وانما هو قرار تكتيكي للجيش الاسرائيلي، وأن الجيش الاسرائيلي سيواصل حربه على حركة حماس -كما قال- في دير البلح ومدينة رفح.

ونوه مراسلنا إلى التصريح الاخر كان لرئيس هيئة الاركان هرتسي هاليفي الذي قال بأن الحرب لم تنتهي في قطاع غزة وانها مستمرة لفترة طويلة.

وما يتعلق بالداخل الاسرائيلي وتحديدا التظاهرات التي بدأت كما يرى الكثيرون تتجاوز ما يمكن ان يتهرب منه بنيامين نتنياهو وهذه التظاهرات التي خرجت يوم امس في مناطق واسعة وحدث خلالها اشتباكات واصطدامات بين الشرطة الاسرائيلية وبين المتظاهرين وخلال التظاهر رفع المتظاهرون شعارات تطالب برحيل نتنياهو وتقول بأن بنيامين نتنياهو يخاف من وزير الأمن الداخلي بن غفير ووزير المالية سموتريتش وانه لا يريد اعادة الاسرى الاسرائيليين من قطاع غزة لانه يريد الحفاظ على هؤلاء الاثنان اللذان يدعمان ائتلافه الحاكم، لذلك يطالب المتظاهرون بشكل واضح تنحية بنيامين نتنياهو.

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