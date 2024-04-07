جبهة المقاومة قلبت كل حسابات الكيان الصهيوني

العالم - إيران

وقال العميد رمضان شريف في حفل تأبين "شهداء طريق القدس" في الأهواز: "اللواء زاهدي قال بصحبة رفاقه قبل 48 ساعة من استشهاده إن أفضل هدية سأحصل عليها مع استشهادي هي لقاء الشهيد الحاج قاسم سليماني".

وأضاف: "كما أكد قائد الثورة الاسلامية فإن غباء الكيان الصهيوني بهذا العمل الهمجي (الهجوم الوحشي ضد القنصلية الايرانية في دمشق) سيؤدي حتماً إلى عقاب يجعل هذا الكيان يندم على مافعله.

وفي إشارة إلى وضع الحرب في غزة، قال المتحدث باسم حرس الثورة: "إن أهل غزة يعيشون ظروفا صعبة للغاية، ولكن رغم هذه الضغوطات، فإن اعتمادهم على الله، وتمسكهم بالقرآن، والصمود وروح التضحية لدى مقاتلي حماس وغيرهم من مقاتلي جبهة المقاومة قلبت كل حسابات العدو."

وأضاف: "إن الصهاينة بإمبراطوريتهم الإعلامية روجوا وبثوا الشائعات في أذهان العالم ماهي فائدة شعارات يوم القدس العالمي، لكن الجميع تلقوا إجابتهم على هذا السؤال هذا العام".

وتابع العميد شريف: "في السنوات الـ 45 الماضية، تم الاحتفال بيوم القدس في الدول الإسلامية، لكن هذا العام شهدنا طوفانًا هادرًا من الناس في مدن مختلفة في العالم الذين خرجوا إلى الشوارع لإدانة الكيان الصهيوني"، مؤكدا: "ان عملية طوفان الأقصى أسقطت هيمنة الصهاينة الزائفة، وهذه هي نقطة سقوط نظام قاتل للأطفال وسيئ السمعة".

وأوضح المتحدث باسم حرس الثورة: "أمريكا تقدم الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية للكيان الصهيوني البائس بالطائرات الحربية، ومن ناحية أخرى تسقط الإمدادات الغذائية للشعب غزة جوا، ولكن حقد أمريكا وادعاءاتها الكاذبة أصبحت واضحة للرأي العام العالمي".