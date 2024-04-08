شاهد كيف أحيا الفرنسيون يوم القدس؟

العالم - مراسلون

يوم القدس.. هو يوم ترسخ في الوجدان ليكون جزءا لا يتجزا من شهر رمضان الكريم ويؤكد حرص الجمهورية الإسلامية على دعم القضية الفلسطينية حيث لم تبقى بقعة في الأرض إلا وسارت على هذا النهج.



‎هنا في باريس خرج المحتجون احياءً لهذه الذكرى العظيمة ولكن في نهاية الاسبوع لحشد عدد كبير من المتظاهرين، في الاحتجاجات يرى المشاركون أن القدس قضية إنسانية ويؤكدون سعيهم لاقتلاع اعتراف من البرلمان الفرنسي بمشروعية الدولة الفلسطينية.

وقال كريستوف بريدوم وهو المستشار الاقليمي في منطقة ايل دو فرونس لمراسل العالم: "اليوم الأميركيون والغرب هم أقلية تدعم "اسرائيل" وبالتالي فإن قوة التاريخ تدفع للاعتراف بدولة فلسطين وبالقدس عاصمة لها وبحق الفلسطينيين في العيش بسلام ولا يمكن لـ"إسرائيل" ان تبقى في موضعها اليوم كدولة مستبدة وغير ديمقراطية".

على رأس المطالب وقف الانتهاكات وانهاء الاحتلال وادخال المساعدات بشكل يفي حاجيات الناس وسط انتشار للأمراض والمجاعة التي تهدد الجميع.. كل الدول والشعوب تناصر موقف الجمهورية الاسلامية في دعمها للحق الفلسطيني.

وقال أحد المتظاهرين لمراسل العالم:" الجزائر وجنوب افريقيا هم من الدول الاوائل التي بدأت المعركة القانونية ضد "اسرائيل" وهي من اكثر الدول التي تدعم الجهود الايرانية للدفاع عن فلسطين وعن العدالة للشعب الفلسطيني".

ورفع المتظاهرون اعلام ايران واليمن ولبنان واثنوا على دور المقاومة اليمنية في الدفاع عن القدس ومواجهة الغطرسة وقوى الاستكبار العالمية.





وقال متظاهر آخر لمراسل العالم: "هذا علم اليمن، المناضلون الذين يدعمون فلسطين. انا اتحدث عن انصار الله هم في قلوبنا فعلا لانهم الوحيدون الذين واجهو الصهاينة بقوة السلاح بحرا ووقفوا امام الأمركيين فشكرا لهم واليمن تمثلنا واليمن في قلوب الكثير ممن تشاهدهم امامك الان".





‎يوم القدس اذن هو تذكير بالحق الذي لا يضيع بمرور السنوات ولا التطبيع وبأن المطالب ستظل ذاتها عودة الارض كل الارض.