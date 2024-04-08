بالأسماء.. الدول المؤيدة والمعارضة لدعوة وقف بيع الأسلحة لكيان الإحتلال

العالم- فلسطين المحتلة

مازالت الحرب مستمرة في غزة منذ ستة أشهر، وبدأ صبر حلفاء "إسرائيل" بالنفاذ. ومع استمرار ارتفاع عدد الشهداء في القطاع، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن "إسرائيل" ليس لديها خطة قابلة للتطبيق لكيفية إنهاء العدوان أو ما سيأتي بعد ذلك.

ومن بين داعمي وقف بيع ونقل الأسلحة للكيان الصهيوني كانت بوليفيا وكوبا ودولة فلسطين، بينما حظي التصويت بدعم من أكثر من عشرين دولة من بينها البرازيل والصين ولوكسمبورغ وماليزيا وجنوب إفريقيا. كما شملت دول عربية منها الجزائر والكويت والمغرب وقطر والسودان والصومال والإمارات.

ورغم أن قرارات مجلس حقوق الإنسان لا تحمل التزامًا قانونيًا على الدول، إلا أنها تحمل وزنًا أخلاقيًا كبيرًا، وتهدف في هذه الحالة إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على الكيان الصهيوني، وكذلك التأثير المحتمل على قرارات السياسة الوطنية.