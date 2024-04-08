بالفيديو: مراسل العالم يسرد آخر التطورات في جنوب لبنان

العالم- مراسلون

وقال مراسل العالم من جنوب لبنان، إن آخر التطورات في الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية هو عدم غياب الطيران الحربي الإسرائيلي من سماء المنطقة الحدودية.

وأضاف، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف بعض القرى اللبنانية وخاصة تلك البعيدة نسبيا عن خط المواجهة كما حصل في غارة بلدة السلطانية القريبة من بلدة تبنين وخربة سلم ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.



وأشار مراسلنا إلى أن طيران الحربي الإسرائيلي استهدفت بلدة كفر كلا لتصبح الغارة الرابعة التي ينفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس الأحد وحتى فجر اليوم الأثنين على البلدة.

كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدة الخيام وسهل، والمنطقة الواقعة بين بلدة الخيام ومرجعيون بالاضافة إلى أطراف بلدة كفر كلا وما يسمى بالمطل الشرقي لبلدة العديسة.

هذا وكان قد أفاد مراسل العام في وقت سابق بأن المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت المنظومات الصاروخية ومرابض مدفعية وثكنات ومواقع لجيش الاحتلال الاسرائيلي وذلك ردا على الاعتداءات الاسرائيلية التي تحصل على البلدات والقرى اللبنانية.