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القائد العام للجيش: حكومة نتنياهو ستسقط عندما تتوقف حرب غزة

القائد العام للجيش: حكومة نتنياهو ستسقط عندما تتوقف حرب غزة
الإثنين ٠٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال القائد العام للجيش الايراني اللواء "عبدالرحيم موسوي": مع توقف حرب غزة ستسقط حكومة نتنياهو لأن هذه الحرب هي شريان حياته.

العالم - ايران

وقال اللواء "عبدالرحيم موسوي" اليوم الاثنين على هامش المؤتمر العلمي لأفكار الفريق الشهيد علي صياد شيرازي حول الدفاع العسكري: إن انسحاب الصهاينة من أجزاء من غزة يأاتي ضمن تكتيكاتهم حيث انهم لجأوا الى القصف على غزة.

وقال إن بقاء نتنياهو يعتمد على استمرار حرب غزة، موکدا: إذا توقفت حرب غزة فمن المؤكد أن حكومة نتنياهو ستسقط لان هذه الحرب هي شریان حياته.

وقال القائد العام للجيش الإيراني: نتنياهو يتشبث باي شيء منذ 6 أشهر بدعم كامل من الولايات المتحدة، لكنه لم يحقق أي شيء وكان من المفترض أن يطلق سراح الاسرى ويقضى على حركة حماس، لكنه لم ينجح.

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