نتنياهو يعلن 'تحديد موعد' للهجوم على رفح

العالم - الاحتلال

وحول تخرصاته بتحديده موعدا لاقتحام رفح، قال النتنياهو، “تلقيت اليوم تقريرا مفصلا عن المحادثات في القاهرة، ونحن نعمل دون كلل لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع رهائننا وتحقيق النصر التام على حماس، وان هذا النصر يتطلب الدخول في رفح … سيحدث ذلك. جرى تحديد موعد” حسب قوله.

ولجأ إلى مدينة رفح نحو 1,5 مليون من فلسطينيي غزة هربا من العدوان الاسرائيلي في أنحاء أخرى من القطاع، وهي (رفح) لم تشهد إلى الآن عدوانا بريا واسع النطاق للاحتلال.

ولم يحدد نتنياهو هذا الموعد، لكنه كرر أن الانتصار على مقاومي حماس يتطلب دخول رفح.

تصريحات نتنياهو تأتي عقب محادثات في القاهرة بشأن وقف لإطلاق النار وصفقة للإفراج عن رهائن.

في داخل كيان الاحتلال، يتعرّض نتنياهو لضغوط كبيرة يمارسها شركاؤه اليمينيون المتطرفون في الائتلاف الحكومي الذين يثير استياؤهم الحديث عن هدنة وكذلك سحب كيان الاحتلال قواته من جنوب غزة الأحد.

وأضاف “نعمل طوال الوقت لتحقيق أهدافنا، خصوصا الإفراج عن كل رهائننا وتحقيق انتصار كامل على حماس”.

وأمس الإثنين ـيضا، قال البيت الأبيض إن المفاوضين في العاصمة المصرية عرضوا على حماس مقترحا يشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة بشأن الرهائن.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي “الآن يعود الى حماس أن تتخذ القرار”، واصفا المحادثات بأنها “جدية”.

واشنطن تكرر رفضها عملية واسعة النطاق في رفح

وأكدت الولايات المتحدة الإثنين أنها لا تزال ترفض عملية إسرائيلية واسعة النطاق في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وذلك بعدما أعلن النتنياهو تحديد موعد لهذه العملية.

وتزعم إدارة الرئيس جو بايدن انها دعت كيان الاحتلال مرارا إلى تقديم خطة لحماية المدنيين في رفح في وقت تواصل فيه امداد هذا الكيان اللقيط بالاسحلة الفائقة بقدرات التدمير.

المصدر: القدس العربي