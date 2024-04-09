قيادي بالجهاد: الاحتلال اجبر على التفاوض مع من اراد القضاء عليهم

العالم - خاص العالم

واضاف محفوظ منور في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) انه على المستوى العسكري والسياسي يفترض ان الاحتلال قام بهذه المعركة لتحقيق اهداف سياسية ومن اجل استعاده الاسرى.

واشار الى انه عند الحديث عن قيام وفد حماس بالمفاوضات فان اليوم المحور بكامله وليس فقط في حركة الجهاد الاسلامي او المقاومة الفلسطينية وضعت مسألة المفاوضات بعهدة حماس وهذه رسالة واضحة للاحتلال بان من تحدثت عن انهائهم بعد مرور 6 اشهر لازلت تفاوضهم وستستمر بمفاوضة حماس حتى تحقق المقاومة الفلسطينية ما تريد.

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