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قيادي بالجهاد: الاحتلال اجبر على التفاوض مع من اراد القضاء عليهم

الثلاثاء ٠٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بلبنان محفوظ منور ان استمرار العدوان على قطاع غزة وارتفاع اعداد الشهداء والجرحى وحجم التدمير هو كل ما يستطيع ان يقوم جيش الاحتلال، مؤكدا انه منذ بداية العدوان لم يتحقق شيء مما قاله رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه.

العالم - خاص العالم

واضاف محفوظ منور في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) انه على المستوى العسكري والسياسي يفترض ان الاحتلال قام بهذه المعركة لتحقيق اهداف سياسية ومن اجل استعاده الاسرى.

واشار الى انه عند الحديث عن قيام وفد حماس بالمفاوضات فان اليوم المحور بكامله وليس فقط في حركة الجهاد الاسلامي او المقاومة الفلسطينية وضعت مسألة المفاوضات بعهدة حماس وهذه رسالة واضحة للاحتلال بان من تحدثت عن انهائهم بعد مرور 6 اشهر لازلت تفاوضهم وستستمر بمفاوضة حماس حتى تحقق المقاومة الفلسطينية ما تريد.

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