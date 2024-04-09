الشعب الايراني بانتظار الرد الحاسم على جريمة القنصلية بدمشق

العالم _ مراسلون

وقال مراسل العالم ان استهداف القنصلية الايرانية في دمشق تصدر اهتمامات العالم ولاسيما الشارع الايراني.

واكد ان الايرانيون اليوم يتطلعون الى رد حاسم يكون متناسبا مع حجم الجريمة التي قام بها الكيان الصهيوني في دمشق.

وتابع مراسل العالم ان الحكومة الايرانية لها ايضا موقف واضح مؤكدا ان الرد الايراني على هذه الجريمة آت لا محالة وسيكون بشكل مباشر.

ونوه مراسل العالم الى ان المعطيات الموجودة تشير الى اننا اقتربنا من ساعة الصفر والرد الايراني.

وكان مبنى القنصلية الإيرانية قد تعرض (الاثنين الماضي) لعدوان "إسرائيلي" بالصواريخ، ما اسفر عن استشهاد عدد من المستشارين الايرانيين وإصابة آخرين وتدمير المبنى بالكامل.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري ردا على المطالبة الشعبية بالانتقام لدماء شهداء القنصلية بدمشق: إن الهجوم الإسرائيلي لن يمر دون رد، سنحدد وقت العملية، ونوع العملية، وسيتم تنفيذها بدقة، وسنقوم بالتأكيد يجعله يندم على عمله.