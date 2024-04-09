ستة أشهر من الفشل..

العالم – إنقلاب الصورة

الحرب بتحقيق الأهداف المعلنة ستة أشهر من العدوان المتواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة لم يحقق العدو الإسرائيلي أي شيء من الأهداف المعلنة إلا ارتكابه المجازر والتدمير.

والمقاومة لا زالت هي صاحبة المبادرة في كل ما يجري منذ ستة أشهر وإلى الآن.

هذا الأمر اصاب العدو الإسرائيلي بالجنون.. وأصاب نتنياهو بالهوس والجنون حيث ارتكب خطيئة في اعتدائه على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وما زاد في جنونه أكثر رد وزير الخارجية الإيراني السريع لدى افتتاح القنصلية الإيرانية في دمشق بأن العدو والإسرائيلي سيدفع الثمن وسيعيش أياما صعبة.

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