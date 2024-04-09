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مكتب السيد السيستاني يعلن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

مكتب السيد السيستاني يعلن غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
الثلاثاء ٠٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعلن مكتب اية الله العظمى السيد علي السيستاني ان يوم غد الاربعاء سيكون اول ايام عيد الفطر المبارك في العراق.

العالم - العراق

يتبع..

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