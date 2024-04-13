وسائل إعلام عبرية تعلن سقوط إصابات إثر انفجار مسيرات قادمة من لبنان

العالم – خاص بالعالم

وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت انفجار مسيّرة ثانية بالقرب من أحد المستوطنات في أصبع الجليل فيما ذكر الاعلام العبري في وقت سابق أًصابة شخص بجروح خطيرة جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقت من لبنان بعد تسلسل مسيرتين مفخختين من لبنان وانفجارهما بمنطقة حانيتا في القطاع الغربي.

لافتة ان منظومة الدفاع الجوي لم تنجح في اعتراض المُسيّرتين اللتين أطلقهما حزب الله نحو مبنى يستخدمه الجيش الاسرائيلي مقرا له.



من جانبها اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان حزب الله شنها هجومًا جويًا ‏بمسيرات انقضاضية على مبنى في مستعمرة حانيتا اتخذه العدو الإسرائيلي مقرًا مستحدثًا لقواته.



كما استهدفت المقاومة انتشاراً ‏لجنود الاحتلال في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية كما اعلنت المقاومة استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة إيفن مناحم وايضا استهداف تجهيزات ‏تجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة و تحقيقها اصابات مباشرة.

واستهدفت المقاومة ايضا تجمعات ‏لجنود الاحتلال في محيط ثكنة برانيت وحرج عداثر ومبنى يستخدمه الجنود في مستوطنة شتولا بالأسلحة الصاروخية محققة اصابات مباشرة.



واستهدفت المقاومة ايضا بنجاح موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية محققة اصابات مباشرة.



في المقابل استهدفت غارات الطيران الحربي الإسرائيلي أطراف بلدتي الطيبة وحولا و بلدة العديسة وبلدة بيت ليف حسبما افادت مصادر اعلامية لبنانية.

كما قصفت مرابض مدفعية الاحتلال أطراف بلدة علما الشعب وعيتا الشعب والمنطقة الواقعة بين يارون ومارون الرأس في القطاع الأوسط حسب المصادر نفسها.

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