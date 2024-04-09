بايدن: أدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار فوراً.. وسياسة نتنياهو خاطئة

العالم - الأميرکيتان

اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، سياسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، في غزة "خاطئة". كما دعا "إسرائيل" في مقابلة الثلاثاء، إلى وقف إطلاق النار.

وقال بايدن لشبكة "يونيفيجين" الأميركية، الناطقة بالإسبانية، عندما سئل عن طريقة تعامل نتانياهو مع الحرب: "أعتقد أن ما يفعله هو خطأ. أنا لا أتفق مع مقاربته".

كذلك، قال إنه يجب على الإسرائيليين السماح "بالوصول الكامل" لجميع المواد الغذائية والأدوية إلى غزة، معتبراً أنه لا يوجد عذر، لعدم توفير الاحتياجات الطبية والغذائية لأهالي القطاع، "ويجب أن يتم ذلك الآن".

واعتبر بايدن استهداف قافلات الإغاثة من قبل الإسرائيليين "أمرٌ شنيع".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد علّقت الخميس الماضي، على المكالمة الهاتفية "المشحونة"، بين بايدن، ونتنياهو، ووصفت طلب بايدن بوقف إطلاق نار فورياً من أجل تحسين الوضع الإنساني في غزة، للمرة الأولى منذ بداية الحرب، بالـ"ضربة القاسية لإسرائيل".

وقال الإعلام الإسرائيلي أيضاً: "تصريحان صعبان وسابقان لبايدن. أولهما يطالب، لأول مرة، منذ بداية الحرب، بوقف فوري لإطلاق النار لتحسين الوضع الإنساني، والثاني يقول فيه فعلياً إنه سيعيد النظر في سياسته فيما يتعلق بالحرب".

بدوره، أشار المعلق السياسي في "القناة 12"، عاميت سيغل، إلى أنّ "بايدن انتقل من الدعوة إلى هدنة إنسانية من أجل تحرير الأسرى إلى دعوة إسرائيل عملياً إلى الخضوع لمطالب حماس من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار"، لافتاً إلى أنّ "ضغوط السيدة بايدن على زوجها تؤتي ثمارها".