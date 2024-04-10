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187 يوما من العدوان..الاحتلال يرتكب مجازر جديدة و يواصل الإبادة في غزة

187 يوما من العدوان..الاحتلال يرتكب مجازر جديدة و يواصل الإبادة في غزة
الأربعاء ١٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 187 تواليًا، الذي يصادف أول أيام عيد الفطر، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

العالم-فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

واندلعت اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في المنطقة الصناعية بالشجاعية شرق غزة.

وقصفت قوات الاحتلال محيط مدرسة شهداء المغازي وسط القطاع.

وليلة العيد ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بعدما قصفت منزلا لعائلة عسلية في شارع السكة شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد خمسة أشقاء وإصابة والديهما بجروح.

كما ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعدما قصفت منزلا لعائلة أبو يوسف ما أدى إلى 14 شهيدًا وعدد من الإصابات.

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