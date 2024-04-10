صلاة عيد الفطر في رحاب الأقصى من دون مظاهر ابتهاج + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وأد المقدسيون والفلسطنيون كل مظاهر الفرح بالعيد، وارتدى البعض منهم الملابس السوداء، ورفعوا شعارات "غزة تقاوم" و"غزة نصركم عيدنا"، وأستقبلوا عيد الفطر بتكبيرات العيد التي صدحت بها حناجرهم ومأذن المسجد الأقصى المبارك.

وفي حديث لمراسل قناة العالم قال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر كسواني: "قدرت الأعداد التي صلت صلاة العيد 60,000 شخص، واقتصرت المراسم اليوم فقط على الشعائر الدينية وأداء صلاة العيد ومن ثم إحياء سنة الحبيب (ص) نسأل الله العلي العظيم أن يفرج كرب أهلنا في غزة، لأننا نقول إن مصابهم هو مصابنا، ولذلك كان اقتصار العيد هذا العام على الشعائر الدينية."

العائلات الفلسطينية والمقدسية أجمعت على تعظيم شعائر الله في العيد بدون أبتهاج وأحتفال في ظل أستمرار الإبادة الجماعية بحق أهالي قطاع غزة، فشدوا الرحال للمسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة العيد وصلاة الغائب على شهداء غزة وشهداء فلسطين عامة.

من جانبه قال عضو ملتقى أهل القدس المحتلة رمضان طه: "نحن عائلات القدس جميعا اتفقنا على أن تكون هذه الشعائر شعائر رسمية ودينية بحتة فقط وتختصر على أن تكون تضامنا مع أهلنا في غزة، من الذين أصابتهم الجراح والألم وفقدان الأحبة."

ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الحواجز الأمنية بالشوارع وكافة الطرقات وعند الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى المبارك للتضيق والاعتداء على المصلين.

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