إيران تستأنف رحلات العمرة المفردة من 22 الشهر الحالي

العالم - إيران

وبعد سنوات من الانتظار، تم الإعلان بشكل جدي العام الماضي عن استئناف إرسال المعتمرين الإيرانيين إلى العمرة، حيث تم تسجيل المتقدمين، لكنه بسبب إطالة مدة إصدار تصاريح الدخول للطائرات الإيرانية إلى السعودية، تم إلغاء إيفاد الحجاج إلى المملكة.

والآن، أعلنت منظمة الحج والعمرة في البلاد أن المملكة العربية السعودية أصدرت الإذن لرحلات الخطوط الجوية الإيرانية، ووفقًا للخطط الموضوعة، سيبدأ إيفاد الحجاج إلى المملكة من 22 آوريل وذلك بعد 8 سنوات من الانتظار.

وبطبيعة الحال، سيتم إيفاد حجاج العمرة في فترة زمنية قصيرة، لأن بداية رحلات الحج أيضا قريبة، لذلك من المفترض أن تستمر رحلات العمرة لمدة 10 أيام قبل مناسك الحج.