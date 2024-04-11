روسيا تعلن تدمير خزانات وقود تحت أرضية والقضاء على 970 عسكريا أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

ردا على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بصناعة النفط والغاز ومواقع الطاقة في روسيا، وجهت القوات الروسية الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى والمسيرات طالت خزانات الوقود تحت الأرضية ومواقع لتوليد الطاقة ومؤسسات صناعية عسكرية أوكرانية، واستهدفت مواقع لوجستية هامة استخدمتها قوات كييف لتأمين إمداداتها.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 35 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وبلغت خسائر العدو 520 عسكريا و3 ناقلات جند مدرعة، وأربع مركبات، وآليات عسكرية ومدافع غربية ومدفعي "نوتا" ذاتيي الحركة.

على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 8 هجمات وبلغت خسائر العدو 275 عسكريا ودبابتين وآليات عسكرية ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وتم القضاء على 105 عسكريين وتدمير معدات للعدو ومدافع غربية ومدفع "نوتا".

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 35 عسكريا ومعدات عسكرية ومركبات ومدافع غربية.

تم تدمير 3 مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية وأسلحة ومنصة S-125 للدفاع الجوي.

أسقطت دفاعاتنا 4 صواريخ HIMARS أمريكة و3 صواريخ Uragan سوفيتية وقنابل JDAM أمريكية موجهة.

إسقاط 266 مسيرة أوكرانية.