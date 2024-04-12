اسلام آباد تؤكد التزامها بتطوير التعاون مع طهران

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, افاد بيان صادر عن العلاقات العامة لرئاسة الجمهورية في باكستان ، ان الرئيس زرداري، هنأ في هذه المحادثة الهاتفية، الرئيس آية الله رئيسي والحكومة والشعب الايراني بحلول عيد الفطر.

كما أعرب الرئيس الباكستاني عن تعازيه وتعاطفه الصادق مع المسؤولين الإيرانيين والأسر المكلومة التي فقدت أحباءها في الهجوم الذي شنه الكيان الإسرائيلي على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق.

وعبر عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية والإبادة الجماعية للفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد زرداري لآية الله رئيسي أن باكستان ستواصل العمل بشكل وثيق مع إيران في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيزها بشكل أكبر.

كما أكد على ضرورة زيادة تبادل المعلومات للتغلب على التحديات الأمنية التي تواجه البلدين.

وفي الختام وجه الرئيس الباكستاني الدعوة إلى نظيره الايراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي لزيارة باكستان.