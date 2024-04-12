حملة دهم واعتقالات بالضفة وسط اشتباكات ومواجهات

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، ففي طوباس، استشهد الشاب محمد عصام شحماوي، وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ طواقمها في طوباس تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي، حيث أصيب الشاب محمد شحماوي (22 عاماً) إصابة خطيرة في الرأس، وأعلن عن استشهاده لاحقاً في المستشفى، وأصيب شاب آخر (35 عاماً) في الرقبة والبطن وحالته خطيرة، وأصيب شاب ثالث (25 عاماً) بعيارين ناريين في الحوض، كما أصيب فتى (17 عاماً) في فخذه، ونُقلوا جميعاً إلى مستشفى طوباس التركي.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدة آليات انطلاقاً من حاجز بوابة عاطوف إلى الشرق من طوباس مرورا ببلدة طمون، بالإضافة إلى تواجد تعزيزات عسكرية في هذه الأثناء على حاجز الحمرا العسكري.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الفندقومية جنوب جنين، وأطلقت النار صوب شاب ما أدى لإصابته بالرصاص الحي، كما أعاقت وصول سيارة الإسعاف للمصاب الذي نزف الكثير من الدماء، قبل أن تتمكن من نقله إلى المستشفى.

ووفقاً لمصادر محلية، اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال البلدة، وانتشرت في عدة مناطق، ونشرت قناصة، واعتقلت الدكتور أسامة جرار عقب اقتحام منزله وتفتيشه.

وفي قلقيلية، أفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من مدخلها الشمالي، وتجولت في عدة مناطق، فيما داهم جنود الاحتلال أحد المنازل في منطقة صوفين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت ونفذت حملة دهم وتفتيش.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: جميل كوكش، مثقال القاضي، خالد القاضي، سامر سلمان وأطلقت قنبلة صوتية داخل منزله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو اصابات.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمة، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، مستخدمة عدة آليات عسكرية، كما نشرت فرقة راجلة، واعتلى جنود الاحتلال سطح أحد المحال التجارية.

أمّا في الخليل، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بعدد من آلياتها العسكرية بلدة إذنا من الجهة الشمالية، وانتشرت وسط البلدة، وفي محيط منازل المواطنين في منطقة خلة الفول، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مساء أمس، بلدة بيت أمر شمال الخليل، وشددت من إجراءاتها القمعية بحق المواطنين وشددت حظر التجول في أحياء البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات العسكرية منطقة عصيدة، وحارة بحر في بلدة بيت أمر، وانتشرت على الطرقات وفي محيط منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما صعّدت قوات الاحتلال إجراءاتها القمعية بحق المواطنين وشددت حظر التجول المفروض على حارات جابر، والسلايمة، وواد الحصين بالبلدة القديمة من الخليل، وطاردت مواطنين ونكلت بهم.

يذكر أن معظم الأحياء الشرقية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، تخضع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حظراً ليلياً للتجول، ويشمل الحظر أحد عشر حيّاً، وتمنع الأهالي من الخروج من منازلهم، وفرضت قيودا مشددة على حركتهم، وحددت لهم ساعات معينة للتحرك.