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مراسل العالم يكشف جرائم الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية

الجمعة ١٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

اكد مراسل قناة العالم في قطاع غزة الزميل أحمد سهمود أن طائرات الجيش الاسرائيلي اطلقت النيران بكثافة على نجمع المواطنين الفلسطينيين في مخيم النصيرات.

العالم – خاص بالعالم

وخلال تغطية قناة العالم التي رافقت نشرة الاخبار أكد سهمود أن الجيش الاسرائيلي كثف قصفه المدفعي خلال الساعات الاخيرة وإن الإصابات من جراء هذا العدوان تعتبر بليغة.

من جهة أخرى اكد سهمود عثور الهلال الاحمر الفلسطيني على 13 جثمانا لشهداء مشيرا الى أن هذه الجثامين وصلت الى مستشفيات رفح وهي متحللة ولم يتمكنوا من التعرف عليها.

الزميل أحمد سهمود أكد أيضا أن طيران الاحتلال قصف منزل رئيس شرطة جباليا وأدى القصف الى استشهاد الأخير وإبنه وذلك بسبب ما ادعى الجيش الاسرائيلي بأن رئيس الشرطة كان يدير عملية توزيع المساعدات على السكان المدنيين.

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