استشهاد شابين برصاص الاحتلال في طوباس شمال الضفة

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في الخليل انه استشهد الشاب محمد عصام شحماوي برصاص الاحتلال الحي بالرأس خلال المواجهات التي اندلعت بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأضاف مراسل العالم ان قوات الاحتلال قامت باطلاق النار على مركبة فلسطينية، ما ادى الى استشهاد مواطن آخر وهو محمد دراغمة.

واكد مراسل العالم ان الشهيد محمد دراغمة هو نجل أسير شهيد داخل سجون الاحتلال وهو عمر دراغمة الذي استشهد داخل سجون الاحتلال بعد السابع من اكتوبر.

وتابع مراسل العالم انه كان هناك عدة اصابات في طوباس احداها خطيرة بحسب الهلال الاحمر الفلسطيني.

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