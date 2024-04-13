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ما هو قرار النرويج بحق مدنس القرآن الكريم سلوان موميكا؟

ما هو قرار النرويج بحق مدنس القرآن الكريم سلوان موميكا؟
السبت ١٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

سلمت السلطات النرويجية سلوان موميكا، الذي أساء لساحة القرآن الكريم أكثر من مرة، إلى الشرطة السويدية بعد اعتقاله ورفض طلب لجوئه.

العالم- اوروبا

وفي تصريحات لصحيفة "إكسبريسن" السويدية، ذكر موميكا، أنه يملك تصريح إقامة مؤقت في السويد حتى 16 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضح أنه عندما تنتهي فترة تصريح الإقامة، سيقدم طلب اللجوء في السويد مرة أخرى.

ولفت موميكا، إلى أنه قبع في زنزانة انفرادية لأسبوعين في النرويج، وأن السلطات أبلغته رفضها طلب لجوئه لأنه يشكل خطرا أمنيا رغم تعهده بعدم حرق القرآن على أراضيها.

ورفضت السلطات النرويجية طلب اللجوء الذي تقدم به موميكا، بعد صدور قرار محكمة استئناف الهجرة السويدية، بترحيله من البلاد في 27 آذار الماضي.

وذكر مكتب الهجرة النرويجي، في بيان أوائل الشهر الجاري، أن طلب لجوء موميكا، تم رفضه، ولذلك تم اعتقاله بغية ترحيله.

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