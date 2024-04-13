مطالبات باستبعاد كيان الاحتلال من الألعاب الأولمبية في باريس

العالم-فلسطين

ويعد سانشيز الذي يترأس الحكومة لمدة أربع سنوات إثر ائتلاف مع أقصى اليسار، الصوت الأكثر انتقادا لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي منذ بداية العدوان على غزة، إذ يستمر في المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ومن أجل الدعوة إلى استبعاد إسرائيل من دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في باريس، تقدم حزب سومار اليساري، عضو الائتلاف الحاكم في إسبانيا، بمشروع قانون في البرلمان الخميس للضغط على الحكومة.

وقال النائب عن حزب أقصى اليسار ناهويل غونساليس للصحافيين "نتقدم اليوم بمشروع قانون" كي يتخذ مجلس النواب "موقفا ويطلب من الحكومة حث اللجنة الأولمبية الدولية على استبعاد إسرائيل من الألعاب الأولمبية" والبارالمبية المقبلة في باريس بسبب عدوانها على غزة.

ولم يتخذ الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، والذي يعد سومار حليفا له في السلطة التنفيذية، اي موقف إزاء هذا المقترح.

وتابع غونساليس "طالما استمرت هذه المذبحة" في قطاع غزة، "يبدو من غير المقبول بالنسبة لنا أن تتمكن دويلة إسرائيل من المشاركة في حدث للأخوة، حدث للسلام مثل الألعاب الأولمبية".

ودعا النائب عن سومار اللجنة الأولمبية الدولية، التي سمحت فقط للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس بصفة محايدة، إلى تطبيق نفس المعايير على إسرائيل.

وفي شباط/فبراير، طلب حوالي ثلاثين نائبا من أقصى اليسار ونشطاء بيئة فرنسيون أيضا، من اللجنة الأولمبية الدولية أن يشارك الرياضيون الإسرائيليون تحت علم محايد في الألعاب الأولمبية لمعاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة.

ويعد سانشيز الذي يترأس الحكومة لمدة أربع سنوات إثر ائتلاف مع أقصى اليسار، الصوت الأكثر انتقادا لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي منذ بداية الصراع في غزة ويستمر في المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.