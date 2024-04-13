قيادي في حرس الثورة : سيتم تأديب كيان الإحتلال على هجوم دمشق

العالم- ايران

وكتب نائب شؤون العمليات في حرس الثورة الإسلامية يراني العميد عباس نيلفروشان في حسابه عبر منصة "إكس": ان" الکيان الصهيوني ارتکب خطأ عندما هاجم القنصلية الايرانية، ويجب أن يتم تأديبه وسيتم تأديبه" .

ونشر في تدوينته صورة لصاروخ مرسومة بكلمتي "وعد صادق" باللون الأحمر.

وفي السياق أكد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا قرائي أشتياني أن أي دولة تفتح أجواءها أو أراضيها أمام الكيان الإسرائيلي لضرب إيران، ستلقى الرد الحاسم من بلاده.

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جواد كريمي قدوسي قائلا: بعد معاقبة الكيان الصهيوني في الساعات القادمة، سيفهم أنه سيعاقب بـ"سجيل" و"خيبر شكن" و"شهاب" الإيرانية في حال أقدم على اغتيال شخصيات جبهة المقاومة في أي مكان في العالم.

يشار إلى أن صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية افادت نقلا عن مصادرها أن هناك دلائل متزايدة على أن إيران تستعد في الأيام الأخيرة لضربة انتقامية ضد إسرائيل ردا على اغتيال 7 من قوات حرس الثورة الإسلامية بينهم العميدمحمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي في قصف استهدف قنصلية إيران في دمشق.