16 شهيداً حصيلة اعتداءات المستوطنين بالضفة منذ 7 أكتوبر + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 11:13 بتوقيت مكة المكرمة أشارت الزميلة راية عروق أن عربدات المستوطنين في رام الله والقرى القريبة منها لا زالت متواصلة منذ الليلة الماضية.

وأوضحت أنه وعلى وقع هذه الاعتداءات أغلق جيش الاحتلال الشارع الرئيسي الرابط بين شمال الضفة و وسطها أي شارع حوارة.

وأكدت حدوث اعتداءات للمستوطنين صباح اليوم على بلدة ترمسعيا حيث أغلق المستوطنون مدخل البلدة، إلى جانب اعتداءات في عين يبرود، كما أغلقوا طريق جسر دير دبوان بقضاء رام الله، وقالت إن جميع البلدات تتعرض لاعدادات المستوطنين.

وشددت على أن ذلك يأتي بعد ارتقاء شهيد يوم أمس في قرية المغير شرق رام الله وإصابة نحو 24 فلسطينيا خلال اعتداءات هؤلاء المستوطنين، سواء بالرصاص أو بوابلات كثيفة من الحجارة، والتي تأتي بحماية جيش الاحتلال.

وأكدت أن الاعتداءات شملت إحراق منازل ومركبات الفلسطينيين، مبينة أن الاعتداءات كانت على وقع فقدان آثار أحد المستوطنين الرعاة بالقرب من قرية المغير، وهو ما تذرع به المستوطنون، حيث اقتحموا القرية يوم أمس.

وبينت أن شهيد اعتداءات يوم أمس رفع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية إلى أكثر من 463 شهيدا، 16 منهم ارتقوا بسبب اعتداءات المستوطنين.

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