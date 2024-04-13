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مراسل العالم..

هلع وترقب اسرائيلي خشية من الرد الايراني

السبت ١٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

تخيم حالة من الهلع والترقب علی مدن الاراضي المحتلة، خشية من الرد الايراني المرتقب علی جريمة الاحتلال في استهداف قنصليتها في دمشق.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس ان العديد من المناطق الاسرائيلية شهدت استعدادات لتفادي الضربة الايرانية المرتقبة لاسيما منطقة بئر السبع في جنوب المناطق المحتلة عام 1948، حيث أمر کافة الاسرائيليين بالاستعداد وفتح الملاجئ وزيادة الغرف المحصنة واتباع تعليمات الجبهة الداخلية.

وأکد مراسل العالم ان رئيس حکومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتمع بأعضاء الکابينت بحضور غالانت وغانتس واعضاء اخرين للتباحث حول مدی استعداد جيش الاحتلال لمواجهة الرد الايراني المرتقب.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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