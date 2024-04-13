هلع وترقب اسرائيلي خشية من الرد الايراني

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس ان العديد من المناطق الاسرائيلية شهدت استعدادات لتفادي الضربة الايرانية المرتقبة لاسيما منطقة بئر السبع في جنوب المناطق المحتلة عام 1948، حيث أمر کافة الاسرائيليين بالاستعداد وفتح الملاجئ وزيادة الغرف المحصنة واتباع تعليمات الجبهة الداخلية.

وأکد مراسل العالم ان رئيس حکومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتمع بأعضاء الکابينت بحضور غالانت وغانتس واعضاء اخرين للتباحث حول مدی استعداد جيش الاحتلال لمواجهة الرد الايراني المرتقب.

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