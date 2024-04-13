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المسيرات الإيرانية في أجواء تل أبيب بتوقيت اغتيال الشهيد قاسم سليماني + فيديو

السبت ١٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2024.04.14 – توقع الخبير الاستراتيجي د.حكم أمهز أن إيران ضبطت توقيت ردها على الكيان الإسرائيلي بنفس توقيت اغتيال الشهيد قاسم سليماني، مؤكداً أن انطلاق أسراب كبيرة من المسيرات الإيرانية باتجاه الكيان الإسرائيلي تعد سابقة تاريخية في الصراع القائم بين الجمهورية الإسلامية والكيان الإسرائيلي.

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وأشار حكم أمهز إلى أن انطلاق أسراب كبيرة من المسيرات الإيرانية باتجاه الكيان الإسرائيلي تعد سابقة تاريخية في الصراع القائم بين الجمهورية الإسلامية والكيان الإسرائيلي.

وفيما أكد أن كانت إيران موجودة في كل استهداف للكيان الإسرائيلي قامت به جميع قوى المقاومة، نوه أن هذه المرة إنما تقوم إيران بالضرب بشكل مباشر.

وبشأن التوقيت توقع حكم أمهز بأن المسيرات ستصل إلى الكيان الصهيوني في الساعة 1:20 بتوقيت طهران أي في نفس التوقيت الذي تم فيه اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني

ورداً على سؤال هل ستستطيع المنظومات الإسرائلية من التصدي للمسيرات والصواريخ الإيرانية قال حكم أمهز: هناك تجارب في هذا المجال.. في اليمن كان هناك استهداف لبعض المواقع السعودية بعيدة المدى وكانت هناك الكثير من منظومات الدفاع الجوي الأمريكية لم تستطع أن تتصدى لهذه المسيرات أو الصواريخ التي أطلقت من اليمن..كما أن حزب الله استهدف القبة الحديدية عدة مرات.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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