إيران تجاوزت الخط الأحمر الوحيد بعد نفاد الطرق الدبلوماسية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر في تمام الساعة 00:09 بتوقيت مكة المكرمة أوضح الزميل محمدباقر علي أنه و: حتى هذه اللحظة لم نستمع أي تصريح رسمي في إيران حول هذه العملية، سوى بيان حرس الثورة الإسلامية قال فيه إنه وجه الليلة عشرات المسيرات وسوف يطلق عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، وسيكون هذا ردا على جرائم متعددة للكيان الإسرائيلي بما في ذلك الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق و استشهاد بعض المستشارين العسكريين.

وأضاف: ما هو مهم في هذة العملية ليس أنها لم تكن فقط من داخل إيران بل من نقاط أخرى في العراق ولبنان واليمن.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية انتقدت بشكل كبير غياب رئيس وزارء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ولفت إلى أن إيران تجنبت عادة الصراعات المفتوحة، وإنها سلكت طرق عديدة منها الدبلوماسية وطرحت هذا الموضوع في مجلس الأمن وصرحت بأن مجلس الأمن لو كان قد أدان هذه الجريمة وأحال المجرمين إلى المحكمة كان بالإمكان أن لا ترد إيران على هذة الجريمة، ولكن كل الطرق الدبلوماسية قد وصلت إلى طريق مسدود وبقي الخيار الأخير هو الرد العسكري.

وأضاف أن خطاً أحمر وحيد كان قد بقي بين إيران وكيان الاحتلال، وهو الاستهداف المباشر من داخل الأراضي الإيرانية تجاه الأراضي المحتلة، حيث اجتازت إيران اليوم هذا الخط الأحمر واستهدفت الكيان الإسرائيلي بشكل مباشر.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..