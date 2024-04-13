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مواطنون إيرانيون: الحمد لله أننا نأخذ انتقام الشهيد سليماني + فيديو

السبت ١٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2024.04.14 – رصد مراسل قناة العالم الإخبارية في طهران ردود أفعال المواطنين الإيرانيين، الذين عبروا عن فرحتهم للانتقام للشهداء، معربين عن أملهم بانتهاء الغدة السرطانية.

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وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 00:46 بتوقيت مكة المكرمة (00:16 بتوقيت طهران) من ساحة "فلسطين" بالعاصمة طهران أشار الزميل مهدي عبدالصاحب إلى تدفق جموع غفيرة من أبناء الشعب الايراني إلى الشوارع ومنذ دقائق الأولى من بدء الرد الإيراني على الكيان الصهيوني الغاصب تعبيراً عن فرحهم بهذا الإجراء.

وأكد أن المواطنين الإيرانيين حضروا في ساحة "فلسطين" تعبيراً عن فرحهم ببدء عميات "الوعد الصادق" مطلقين شعارات "الموت لإسرائيل".

وقال أحد الحاضرين لمراسلنا: الآن أنا أتنفس.. الحمد لله أننا نأخذ انتقام الشهيد سليماني.. المسيرات قليله وإن شاء الله تتبعها صوراريخ.. إن شاء الله سننهي هذه الغدة السرطانية التي هي سبب جميع المشكلات.

وتقدم مواطن آخر بالقول: "سلمت أيدي جميع هؤلاء الذين خططوا والذين أطلقوا هذه الصواريخ، من حرس الثورة والجيش، وقائد الثورة حفظه الله الذي أصدر أوامر هذه الحملة قد انتقمنا لشهدائنا."

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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