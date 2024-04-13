ماذا عن خارطة الرد الإيراني على كيان الاحتلال الإسرائيلي؟ + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 01:53 بتوقيت مكة المكرمة قال العميد هشام جابر: قدرنا أن هناك بنك أهداف داخل الكيان الاسرائيلي، الأولى المنطقة بين حيفا وتل أبيب وهي التي بها أكثر من 50% من البنى التحتية والقدرات العسكرية والاقتصادية والطاقة.

وأضاف: كما أفترض أن يكون هناك هجوما على إيلات.. والمرحلة الثالثة لربما ديمونا.

وأشار إلى أن إيران اتبعت طريقة أن تصل الصواريخ ومئات الطائرات المسيرة في نفس الوقت لإرباك الدفاع الجوي لدى الكيان الإسرائيلي.

وأضاف: سبق ذلك أن استخدمت إيران الحرب السيبرانية حيث تعطلت منذ ساعتين مجموعة كبيرة من الرادارات عند الكيان المحتل.

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