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في بيان للخارجية...

ايران تؤكد حقها المبدئي في الدفاع عن النفس والرد على الاعتداءات العسكرية الصهيونية المتكررة

ايران تؤكد حقها المبدئي في الدفاع عن النفس والرد على الاعتداءات العسكرية الصهيونية المتكررة
السبت ١٣ أبريل ٢٠٢٤ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا بشأن الرد على العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني ضد سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.

العالم - ايران

وجاء في بيان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي صدر فجر اليوم الاحد: إن القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، شنت سلسلة من الهجمات العسكرية ضد القواعد العسكرية للكيان الصهيوني وذلك في اطار ممارسة حقها المبدئي في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ورداً على الاعتداءات العسكرية المتكررة للكيان الصهيوني واستشهاد المستشارين العسكريين الرسميين الايرانيين الذين كانوا ينشطون في هذا البلد بدعوة من الحكومة السورية، وخاصة الهجوم العسكري على الأماكن الدبلوماسية لبلدنا في دمشق.

وجاء في هذا البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد من جديد تمسكها بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، عازمة على الدفاع بشكل حاسم عن سيادتها ووحدة أراضيها ومصالحها الوطنية ضد أي أمر غير قانوني في استخدام القوة والعدوان.

واضاف: إن لجوء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الإجراءات الدفاعية في ممارسة حق الدفاع عن النفس يظهر النهج المسؤول الذي تتبعه إيران تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين في وقت تشهد فيه الأعمال غير القانونية والإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الفصل العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاته العسكرية المتكررة ضد الدول المجاورة وإشعال النيران في المنطقة وخارجها.

وأضافت وزارة الخارجية في هذا البيان: إذا لزم الأمر، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات الدفاعية لحماية مصالحها المشروعة ضد أي أعمال عسكرية عدوانية واستخدام غير قانوني للقوة.

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