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باختصار..

تفاقم الخلافات في فلسطين المحتلة

الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

تتسع دائرة الاحتجاجات الداخلية بفلسطين المحتلة ضد نتنياهو وتتصاعد الاصوات التي تدعو لإقالته.

العالم _ باختصار

المعارضة بزعامة يائير لابيد رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب "يش عتيد" أو "هناك مستقبل" تطالب بإقالة نتنياهو.

قوى المعارضة تضم خليطا من احزاب يسارية واخرى يمينية معتدلة وتنظيمات علمانية.

حكومة نتنياهو تضم الى جانب الليكود احزاب صهيونية يمينية هي اكثر تطرفا وعدوانية ضد الفلسطينيين.

من بينها حزب "العظمة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير".

وكذلك من بينها حزب "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتيريش.

المعارضة تحمل نتنياهو وحكومته مسؤولية الفشل في السابع م أكتوبر الماضي مقابل عمليات طوفان الاقصى.

المعارضة تتهم نتنياهو بالفشل الذريع في تحقيق الاهداف المعلنة من وراء الحرب على غزة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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