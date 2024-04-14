ماذا قال ترامب حول الهجوم الإيراني على الكيان الإسرائيلي؟

العالم- الامريكيتان

وقال الرئيس الأمريكي السابق خلال تجمع في ولاية بنسلفانيا في خطاب له أمام أنصاره: "إسرائيل"، تتعرض لهجوم الآن، لأننا نظهر ضعفا كبيرا، وفق تعبيره، مضيفا: إن "هذا لم يكن ليحدث لو كنا في السلطة".

وتابع: "أنتم تعرفون ذلك، وهم يعرفون ذلك، والجميع يعلم"، معتبرا أن "الضعف الذي نظهره لا يمكن تصوره، لم يكن ينبغي أن يحدث هذا الهجوم".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد على منصة "إكس" دعمه "الثابت" لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني.

وأطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه الكيان الإسرائيلي مساء السبت، ردا على قصف قنصليتها في دمشق هو الأول من نوعه الذي تشنه الجمهورية الإسلامية الايرانية ضد كيان الاحتلال مباشرة.