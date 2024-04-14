مشاهد غير مسبوقة.. صواريخ إيرانية تدك مطار رامون جنوب النقب

العالم- فلسطين المحتلة

ويظهر المقطع المصور، سقوط صواريخ على مطار رامون، أعقبها أصوات انفجارات ضخمة، ووميضاً هائلاً.

ويظهر مقطع فيديو سقوط صواريخ في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة، ويسمع فيها مواطن عربي يتحدث باللهجة البدوية مشيرا إلى سقوط الصواريخ في أحد المطارات بالمنطقة، ويرجح أنه مطار "نيفاتيم" العسكري:

سقوط صواريخ في منطقة النقب جنوب إسرائيلوتحدثت السلطات الإسرائيلية عن إصابة شخص بجروح خطيرة في منطقة النقب جنوبي إسرائيل، ليل السبت/ الأحد.

بينما قالت وكالة الأنباء الإيرانية، إنه تمّ استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بنجاح في النقب بصواريخ خيبر.

وأضافت الوكالة أنّ القاعدة الجوية المستهدفة في النقب كانت منطلقا للهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق.

ونقلت صحيفة هآرتس عن إذاعة الجيش الإسرائيلي تأكيدها اعتراض أكثر من 100 مسيّرة إيرانية خارج "الأراضي الإسرائيلية" بمساعدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

بينما نقلت صحيفة معاريف عن مصادر قولها إن التقديرات بأن 150 صاروخا أطلقت باتجاه فلسطين المحتلة.

وبدأت إيران هجوما على فلسطين المحتلة بعشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ، ليل السبت، ردا على قصف على القنصلية الإيرانية في دمشق يوم 1 أبريل واستشهاد مستشارين إيرانيين كبار .

وأعلن حرس الثورة الإسلامية أنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا.

وأضاف أن العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة.

ونشر نشر الحرس الثوري بياناً ثانياً أشار فيه إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة للجيش الاسرائيلي في الأراضي المحتلة.

كما حذر الحرس الثوري الحكومة الإرهابية الأمريكية من أي دعم ومشاركة في الإضرار بمصالح إيران.

وقال: أي تهديد من أميركا والكيان الصهيوني انطلاقا من أي دولة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على مصدر التهديد.