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مراسل العالم..

الرد الايراني في الصحافة العبرية

الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصفح مراسل قناة العالم في رام الله الصحف والمواقع العبرية لرصد تأثير الرد الايراني علی العدوان الاسرائيلي علی القنصلية الايرانية في دمشق، في الاعلام الاسرائيلي.

العالم - مراسلون

موقع وطن للأنباء:

الصواريخ الايرانية دمرت قاعدة نفاطيم الجوية بشکل کامل

موقع غادغلاکس:

هجوم ايراني غيرمسبوق علی "اسرائيل"

مواجهة ايرانية مباشرة ضد "اسرائيل" لأول مرة في التاريخ

ايران اطلقت 100 صاروخ باليستي تم اعتراض عدد کبير منها

بايدن يشعر بالقلق من أن نتنياهو يريد جر الولايات المتحدة الی صراع اوسع

موقع غلوبس:

الجمهورية الاسلامية اطلقت 185 طائرة بدون طيار و110 صواريخ باليستية ارض ارض و 36 صاروخ کروز

معظم الصواريخ اطلقت من الاراضي الايرانية وبعضها کانت من العراق واليمن

صافرات الانذار دوت في معظم انحاء "اسرائيل" خاصة في الشمال والنقب والشرق

يديعوت احرونوت:

اهالي الضفة الغربية يحتفلون بوصول الصواريخ الايرانية

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