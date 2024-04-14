مظاهر الفرح بسبب الرد الايراني تعم العراق

العالم - مراسلون

وأفاد مدير مكتب قناة العالم في بغداد انه منذ انطلاق الهجوم الصاروخي الايراني علی "اسرائيل" خرجت كارنفالات وتجمعات مبتهجة في عدة مناطق من بينها أمام السفارة الايرانية في بغداد وتجمعات مماثلة امام القنصلية الايرانية في كربلاء المقدسة.

وقال مدير مكتب قناة العالم، رصدنا صباح اليوم مظاهر الفرح في عدة محافظات من بينها توزيع الحلوی في محافظة بابل.

وأشار مدير مكتب قناة العالم في بغداد الی تقديرات غربية تؤكد مشاركة المقاومة العراقية في الرد علی كيان الاحتلال، موضحاً ان البنتاغون اعلن عن تحليق طائرات امريكية في سماء العراق من أجل اعتراض الصواريخ الايرانية التي شوهدت في كربلاء المقدسة وكردستان العراق وبغداد والحلة وذيقار والبصرة.

وتصدر وسم الوعد الصادق، في منصةX في العراق ما أكد اهتمام العراقيين بالرد الايراني.

واستهجن الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مشاركة الاردن في التصدي للصواريخ الايرانية من أجل منعها من الوصول الی "اسرائيل" وطالبوا الحكومة العراقية وقف الصادرات الی الاردن.